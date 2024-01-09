Ренн продовжив контракт з Мандандою

Джерело - Чемпіон.
Колишній воротар збірної Франції Стів Манданда підписав контракт з Ренном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб Ліги 1 запропонував голкіперу продовжити угоду, Стів погодився. Новий договір розрахований до червня 2025 року.
"Я намагаюся максимально використовувати кожну мить та не думати надто багато про майбутнє. Всій моїй родині тут дуже подобається. У цьому місті ми всі почуваємося комфортно. Для мене є умови для продовження", - сказав Манданда.
💬 @SteveMandanda : "L’objectif est de continuer de prendre du plaisir et de gagner le maximum de matchs avec le Stade Rennais. J’espère qu’il y aura de belles choses à venir."— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 8, 2024
Les mots du capitaine Rouge et Noir après sa prolongation d'une saison. ⤵️