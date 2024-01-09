Ренн продовжив контракт з Мандандою

Колишній воротар збірної Франції Стів Манданда підписав контракт з Ренном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб Ліги 1 запропонував голкіперу продовжити угоду, Стів погодився. Новий договір розрахований до червня 2025 року.

"Я намагаюся максимально використовувати кожну мить та не думати надто багато про майбутнє. Всій моїй родині тут дуже подобається. У цьому місті ми всі почуваємося комфортно. Для мене є умови для продовження", - сказав Манданда.