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Стали відомі терміни відновлення Мілітао та Куртуа

Сьогодні 20:16 182 0
Стали відомі терміни відновлення Мілітао та Куртуа
#Мілітао, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - tribuna.com.

Захисник Реала Едер Мілітао та голкіпер Тібо Куртуа продовжують відновлюватися від травм хрестоподібних звʼязок коліна.

Про це повідомляє AS.

Бразилець нещодавно розпочав тренування на полі та виконував легкі вправи з мʼячем. Бельгієць також вже тренується на ігровому майданчику. І Мілітао, і Куртуа виконують вправи з мінімальним тиском на коліна, аби уникнути рецидиву та додаткових проблем.

Повернення Мілітао до загальної групи очікується у кінці березня або напочатку квітня. Щодо Куртуа, то з самого початку його орієнтиром для відновлення був травень. Голкіпер продовжує дотримуватися цього плану.

Стратегія Реала – наскільки добре себе б не почували травмовані гравці, терміни відновлення скорочуватися не будуть та будуть дотримуватися затверджених дат.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе домовився про перехід у Реал.

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