Стали відомі терміни відновлення Мілітао та Куртуа

Захисник Реала Едер Мілітао та голкіпер Тібо Куртуа продовжують відновлюватися від травм хрестоподібних звʼязок коліна.

Про це повідомляє AS.

Бразилець нещодавно розпочав тренування на полі та виконував легкі вправи з мʼячем. Бельгієць також вже тренується на ігровому майданчику. І Мілітао, і Куртуа виконують вправи з мінімальним тиском на коліна, аби уникнути рецидиву та додаткових проблем.

Повернення Мілітао до загальної групи очікується у кінці березня або напочатку квітня. Щодо Куртуа, то з самого початку його орієнтиром для відновлення був травень. Голкіпер продовжує дотримуватися цього плану.

Стратегія Реала – наскільки добре себе б не почували травмовані гравці, терміни відновлення скорочуватися не будуть та будуть дотримуватися затверджених дат.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе домовився про перехід у Реал.