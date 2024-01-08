Стали відомі терміни відновлення Мілітао та Куртуа

Джерело - tribuna.com.
Захисник Реала Едер Мілітао та голкіпер Тібо Куртуа продовжують відновлюватися від травм хрестоподібних звʼязок коліна.
Про це повідомляє AS.
Бразилець нещодавно розпочав тренування на полі та виконував легкі вправи з мʼячем. Бельгієць також вже тренується на ігровому майданчику. І Мілітао, і Куртуа виконують вправи з мінімальним тиском на коліна, аби уникнути рецидиву та додаткових проблем.
Повернення Мілітао до загальної групи очікується у кінці березня або напочатку квітня. Щодо Куртуа, то з самого початку його орієнтиром для відновлення був травень. Голкіпер продовжує дотримуватися цього плану.
Стратегія Реала – наскільки добре себе б не почували травмовані гравці, терміни відновлення скорочуватися не будуть та будуть дотримуватися затверджених дат.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе домовився про перехід у Реал.