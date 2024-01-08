Динамо назвало суперників на зборах у Туреччині

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо оголосило список своїх суперників під час тренувальних зборів у Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Наразі відомо про 8 команд, однак кияни ведуть переговори про спаринги з іншими клубами.
26.01 – "Балкані" (Косово)
29.01 – "Легія" (Польща)
30.01 – "Пахтакор" (Узбекистан)
02.02 – "Левскі" (Болгарія)
08.02 – "Лієпая" (Латвія)
09.02 – "Шкендія" (Північна Македонія)
12.02 – "РФШ" (Латвія)
17.02 – "Шериф" (Молдова)
Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Попова у Гранаду.