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Динамо назвало суперників на зборах у Туреччині

Перший матч запланований вже на 26 січня.
Сьогодні 17:55 313 0
Динамо назвало суперників на зборах у Туреччині
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо оголосило список своїх суперників під час тренувальних зборів у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наразі відомо про 8 команд, однак кияни ведуть переговори про спаринги з іншими клубами. 

26.01 – "Балкані" (Косово)
29.01 – "Легія" (Польща)
30.01 – "Пахтакор" (Узбекистан)
02.02 – "Левскі" (Болгарія)
08.02 – "Лієпая" (Латвія)
09.02 – "Шкендія" (Північна Македонія)
12.02 – "РФШ" (Латвія)
17.02 – "Шериф" (Молдова)

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Попова у Гранаду.

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