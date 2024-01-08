Динамо назвало суперників на зборах у Туреччині

Перший матч запланований вже на 26 січня.

Динамо оголосило список своїх суперників під час тренувальних зборів у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наразі відомо про 8 команд, однак кияни ведуть переговори про спаринги з іншими клубами.

26.01 – "Балкані" (Косово)

29.01 – "Легія" (Польща)

30.01 – "Пахтакор" (Узбекистан)

02.02 – "Левскі" (Болгарія)

08.02 – "Лієпая" (Латвія)

09.02 – "Шкендія" (Північна Македонія)

12.02 – "РФШ" (Латвія)

17.02 – "Шериф" (Молдова)

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Попова у Гранаду.