Баварія готова перехопити трансферну мету Тоттенгема

Дрегушин може перейти до табору мюнхенців

Мюнхенська Баварія має намір посилити лінію захисту зацікавлена у придбанні Раду Дрегушина з Дженоа.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Німецький топ-клуб може перехопити Раду у Тоттенгема і готовий негайно викласти за нього 30 млн євро, які вимагають грифони".

Варто зазначити, що агент Дрегушина Флорін Маня заявив, що сьогодні має зустрітися з керівництвом нинішнього клубу свого клієнта і поки нічого не знає про інтерес Баварії.

У поточному сезоні 21-річний центрбек провів 19 матчів у Серії А, забивши 2 голи і віддавши 1 асист.