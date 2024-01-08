Баварія готова перехопити трансферну мету Тоттенгема

Джерело - isport.ua.
Мюнхенська Баварія має намір посилити лінію захисту зацікавлена у придбанні Раду Дрегушина з Дженоа.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Німецький топ-клуб може перехопити Раду у Тоттенгема і готовий негайно викласти за нього 30 млн євро, які вимагають грифони".
Варто зазначити, що агент Дрегушина Флорін Маня заявив, що сьогодні має зустрітися з керівництвом нинішнього клубу свого клієнта і поки нічого не знає про інтерес Баварії.
У поточному сезоні 21-річний центрбек провів 19 матчів у Серії А, забивши 2 голи і віддавши 1 асист.