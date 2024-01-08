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Бонуччі може перейти до Фенербахче

Сьогодні 13:41 187 0
Бонуччі може перейти до Фенербахче
#Леонардо Бонуччі

Джерело - Чемпіон.

Гравець берлінського Уніону Леонардо Бонуччі може приєднатися до стамбульського Фенербахче.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Процес переговорів ще триває. Остаточне рішення буде прийняте на наступному тижні.

Італійський центрбек приєднався до німецького клубу вільним агентом у вересні 2023-го року. У поточному сезоні 36-річний захисник взяв участь у 10-и поєдинках за Уніон та відзначився одним забитим голом.

Раніше повідомлялося, що Дженоа Малиновського може підписати Бонуччі.

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