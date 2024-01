Бонуччі може перейти до Фенербахче

Гравець берлінського Уніону Леонардо Бонуччі може приєднатися до стамбульського Фенербахче.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Процес переговорів ще триває. Остаточне рішення буде прийняте на наступному тижні.

Італійський центрбек приєднався до німецького клубу вільним агентом у вересні 2023-го року. У поточному сезоні 36-річний захисник взяв участь у 10-и поєдинках за Уніон та відзначився одним забитим голом.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe are interested in signing Leonardo Bonucci from Union Berlin. Talks took place in the recent hours.



More will follow early next week, time for final decision. pic.twitter.com/gWOPnQs0Dj