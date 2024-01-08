Барселона планує продати Крістенсена

Прийде інший гравець замість нього

Барселона вивчає можливість продажу центрального захисника Андреаса Крістенсена.

Про це повідомляє журналіст видання SPORT Л. Мігельсанц.

Швидше за все, трансфер відбудеться влітку. Все через те, що клуб планує купити захисника Бетіса Чаді Ріада. Враховуючи фінансові проблеми каталонців, відхід Крістенсена, напевно, не буде безкоштовним. Його ринкова вартість - близько 40-а мільйонів євро. Повідомляється, що данцем зацікавлені Манчестер Юнайтед і Ньюкасл.

У цьому сезоні Андреас відіграв 19 матчів за Барселону, в яких відзначився асистом і двома жовтими картками.

Раніше Барселоні запропонували підписати Лінгарда.