Досвідчений голкіпер залишив Прикарпаття

Піцан та керівництво клубу не стали продовжувати контракт

Досвідчений голкіпер Іван Піцан залишив Прикарпаття у статусі вільного агента.

Про це заявив сам футболіст.

"Моя історія з Прикарпаттям закінчилась. За обопільною згодою сторін ми не підписували новий контракт. Чи не образливо то для мене? Зовсім ні, я цій команді дуже вдячний за все. Прикарпаття завжди буде в моєму серці. "Де продовжу кар’єру, поки не знаю, перемовин ніяких не мав. Бажання є, і здоровʼя ще ніби нормально. Але побачимо, як буде далі", - сказав Піцан.

Вихованець калуського футболу на професійному рівні виступав за Карпати-2, дубль Карпат, ФСК Прикарпаття, Львів, грузинське Динамо з Батумі, Сталь (Алчевськ), Сталь (Кам’янське), Оболонь-Бровар, Калуш, а з початку 2018 року був гравцем МФК Прикарпаття.

У поточному сезоні Піцан провів 8 матчів у Першій лізі, пропустивши 5 м’ячів. Чотири рази голкіпер зберігав свої ворота сухими.

Прикарпаття навесні зіграє у групі Чемпіонська Першої ліги, де наразі з 26 очками займає 10-те місце.