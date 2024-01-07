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Твердохліб пройшов медогляд у Кривбасі

Сьогодні 18:39 246 0
Твердохліб пройшов медогляд у Кривбасі
#Кривбас, #Минай, #Єгор Твердохліб

Джерело - footboom1.com.

Півзахисник Минаю Єгор Твердохліб близький до переходу у Кривбас. 

Про це повідомляє FootBoom.

23-річний гравець уже пройшов медогляд у криворізькому клубі й завтра, 8 січня, приєднається до червоно-білих, котрі розпочнуть підготовку до весняної частини чемпіонату. 

Контракт Твердохліба з Кривбасом, дійсно, буде розраховано на 4 роки. Криворіжці заплатили за нього суму меншу, ніж вказану на Transfermarkt (500.000 євро). 

У нинішньому сезоні УПЛ креативний півзахисник провів 15 матчів і забив 2 м'ячі. 

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