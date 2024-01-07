Твердохліб пройшов медогляд у Кривбасі

Півзахисник Минаю Єгор Твердохліб близький до переходу у Кривбас.

Про це повідомляє FootBoom.

23-річний гравець уже пройшов медогляд у криворізькому клубі й завтра, 8 січня, приєднається до червоно-білих, котрі розпочнуть підготовку до весняної частини чемпіонату.

Контракт Твердохліба з Кривбасом, дійсно, буде розраховано на 4 роки. Криворіжці заплатили за нього суму меншу, ніж вказану на Transfermarkt (500.000 євро).

У нинішньому сезоні УПЛ креативний півзахисник провів 15 матчів і забив 2 м'ячі.