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Манчестер Сіті знищив Гаддерсфілд: результати матчів Кубка Англії

Сьогодні 18:08 416 0
Манчестер Сіті знищив Гаддерсфілд: результати матчів Кубка Англії
#Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ноттінгем, #Арсенал Лондон, #Блекпул

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7-го січня, відбулося 7 матчів 1/32 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії
1/32 фіналу, 7 січня

Вест Бромвіч - Олдершот 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Чалоба, 2:0 - 15 Малкольм, 3:0 - 27 Дайк, 4:0 - 88 Феллоуз, 4:1 - 90+5 Толай

Вест Гем - Бристоль Сіті 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Боуен, 1:1 - 61 Конвей

Лутон - Болтон 0:0

Манчестер Сіті - Гаддерсфілд 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Фоден, 2:0 - 37 Алвьарес, 3:0 - 58 Бобб, 4:0 - 65 Фоден, 5:0 - 74 Доку

Ноттінгем - Блекпул 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 25 Гебріел, 0:2 - 27 Морган, 1:2 - 39 Домінгес, 2:2 - 56 Гіббс-Вайт

Пітерборо - Лідс 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Ампаду, 0:2 - 47 Бемфорд, 0:3 - 90 Ампаду

Шрусбері - Рексем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 72 О'Коннор

Сьогодні відбудеться ще один матч:

Арсенал - Ліверпуль

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