Головне
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді
Сьогодні 08:56 1925 2
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії
Сьогодні 20:24 873
Шевченко відмовився очолити європейську збірну
Сьогодні 18:24 1397
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу
Сьогодні 16:43 696
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Сьогодні 15:10 754
Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергофі
Сьогодні 13:58 669
Надаль знявся з Australian Open
Сьогодні 13:40 481
Бенфіка з Трубіним розгромила Ароуку в чемпіонаті Португалії
Вчора 22:22 748
Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції
Вчора 22:04 600
Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії
Вчора 21:30 1547
Прямі трансляції

Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії

Українець пропускав гру через травму
Сьогодні 20:24 873 0
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії
#Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ноттінгем, #Арсенал Лондон, #Блекпул

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7-го січня, відбулося 8 матчів 1/32 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії
1/32 фіналу, 7 січня

Вест Бромвіч - Олдершот 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Чалоба, 2:0 - 15 Малкольм, 3:0 - 27 Дайк, 4:0 - 88 Феллоуз, 4:1 - 90+5 Толай

Вест Гем - Бристоль Сіті 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Боуен, 1:1 - 61 Конвей

Лутон - Болтон 0:0

Манчестер Сіті - Гаддерсфілд 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Фоден, 2:0 - 37 Алвьарес, 3:0 - 58 Бобб, 4:0 - 65 Фоден, 5:0 - 74 Доку

Ноттінгем - Блекпул 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 25 Гебріел, 0:2 - 27 Морган, 1:2 - 39 Домінгес, 2:2 - 56 Гіббс-Вайт

Пітерборо - Лідс 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Ампаду, 0:2 - 47 Бемфорд, 0:3 - 90 Ампаду

Шрусбері - Рексем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 72 О'Коннор

Арсенал - Ліверпуль 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 80 Ківьор (авт), 0:2 - 90+5 Діас

Українець Олександр Зінченко пропустив матч з Ліверпулем.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна виграла перший сет у Гофф у фіналі турніру в Окленді Світоліна виграла перший сет у Гофф у фіналі турніру в Окленді 814
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії 754
Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді 927
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді 1925 2
Шевченко відмовився очолити європейську збірну Шевченко відмовився очолити європейську збірну 1397
Інтер здолав Верону, Фіорентина поступилася Сассуоло: результати матчів 19 туру Серії А Інтер здолав Верону, Фіорентина поступилася Сассуоло: результати матчів 19 туру Серії А 1128
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 9610
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 46245 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110867 4
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92140
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87009
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4573