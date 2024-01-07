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Голуб залишив Минай за згодою сторін

Сьогодні 17:09 241 0
Голуб залишив Минай за згодою сторін
#Минай, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Голуб виступав за першу команду Минаю з початку минулого сезону. 20-річний гравець провів за команду 12 офіційних матчів (11 в УПЛ, ще один у Кубку України). На його рахунку 1 гол. 

У жовтні 2023 року клубу довелося перепросити за дії Данила, тому що він лайкнув коментар Артема Нижника Угомоніться, журналюги. Після бесіди з представниками клубу футболіст також вибачився перед громадськістю.

Голуб став уже сьомим гравцем, який залишив Минай у це міжсезонні. Відзначимо, що Голубом цікавиться Чорноморець.

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