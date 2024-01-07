Захисник Тоттенгема знаходиться за крок від переходу в Баварію

Даєр готовий змінити клуб

Захисник Тоттенгема Ерік Даєр близький до того, щоб продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Ця угода тепер залежить від мюнхенців. Гравець чекає на рішення клубу і сподівається приєднатися до команди Томаса Тухеля вже наступного тижня.

Контракт із Даєром узгоджений, залишається лише чекати, поки Баварія вирішить, хто є фаворитом як новий центральний захисник.

Нагадаємо англієць обійдеться чемпіонам Німеччини менш ніж у 5 млн євро, а контракт з гравцем буде розрахований до літа 2025 року.

Раніше Баварія зробила запит щодо трансферу Томорі.