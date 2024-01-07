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Торіно розгромив Наполі: результати 19 туру Серії А

Результати 19 туру Серії А
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Торіно розгромив Наполі: результати 19 туру Серії А
#Емполі, #Лаціо, #Мілан, #Наполі, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три матчі 19-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

19 тур, 07 січня

Емполі - Мілан 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Лофтус-Чік, 0:2 - 31 Жіру, 0:3 - 88 Траоре

Торіно - Наполі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Санабрія, 2:0 - 52 Влашич, 3:0 - 66 Буонджорно

Удінезе - Лаціо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Пеллегріні, 1:1 - 59 Волас, 1:2 - 76 Весіно

Сьогодні, відбудеться щедва матчі:

19:00 Салернітана - Ювентус

21:45 Рома - Аталанта

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