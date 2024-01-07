Торіно розгромив Наполі: результати 19 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися три матчі 19-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
19 тур, 07 січня
Емполі - Мілан 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 11 Лофтус-Чік, 0:2 - 31 Жіру, 0:3 - 88 Траоре
Торіно - Наполі 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Санабрія, 2:0 - 52 Влашич, 3:0 - 66 Буонджорно
Удінезе - Лаціо 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Пеллегріні, 1:1 - 59 Волас, 1:2 - 76 Весіно
Сьогодні, відбудеться щедва матчі:
19:00 Салернітана - Ювентус
21:45 Рома - Аталанта
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