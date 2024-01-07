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Араухо відмовився продовжити контракт з Барселоною

Араухо хоче покинути Барселону
Сьогодні 15:52 229 0
Араухо відмовився продовжити контракт з Барселоною
#Барселона, #Рональд Араухо

Джерело - football.ua.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо на тлі серйозної зацікавленості мюнхенською Баварією відмовився від підписання нового контракту з каталонським клубом.

Про це повідомляє sport.es.

Керівництво Барселони прийняло рішення запропонувати 24-річному уругвайцю нову трудову угоду на покращених умовах через активний інтерес до футболіста з боку мюнхенської Баварії.

Наголошується, що Араухо та його оточення вирішили не обговорювати продовження контракту до кінця нинішнього сезону.

Чинниа угода гравця з Барсою діє до 30 червня 2026 року з зарплатнею сім мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, захисник Барселони Алонсо перенесе операцію на попереку.

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