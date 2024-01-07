Араухо відмовився продовжити контракт з Барселоною

Араухо хоче покинути Барселону

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо на тлі серйозної зацікавленості мюнхенською Баварією відмовився від підписання нового контракту з каталонським клубом.

Про це повідомляє sport.es.

Керівництво Барселони прийняло рішення запропонувати 24-річному уругвайцю нову трудову угоду на покращених умовах через активний інтерес до футболіста з боку мюнхенської Баварії.

Наголошується, що Араухо та його оточення вирішили не обговорювати продовження контракту до кінця нинішнього сезону.

Чинниа угода гравця з Барсою діє до 30 червня 2026 року з зарплатнею сім мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, захисник Барселони Алонсо перенесе операцію на попереку.