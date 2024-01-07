Цітаішвілі: У мене не було мрії потрапити до збірної України

Колишній вінгер молодіжної та юнацьких збірних України Георгій Цітаїшвілі не хотів грати за національну українську команду.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю NV.

"Під тактику Сергія Реброва я б міг підійти. Але на цей момент не думаю, що я б викликався до табору цієї збірної. Оскільки моя кар’єра поки не йде вгору. Вона або стабільна, або взагалі є спад. Якщо оцінювати об’єктивно, то вважаю, що не отримав би свій шанс у збірній України зараз. Коли був у Польщі, в "Леху", то на якомусь етапі міг би отримати аванс.

Там багато гравців на моїй позиції, які грають в топових клубах. Але в мене не було в пріоритеті, щоби мене викликали якнайшвидше. Мова про той період, коли я ще в Україні грав. У мене була мета грати за збірну Грузії. Неважливо - була в мене конкуренція в збірній України чи не було. Просто хотілося грати у грузинській команді.

В мене була ця мета в голові, мої близькі знали про це. В той момент я знаходився в Україні і в мене був український паспорт. А чому в мене був український паспорт? До цього ж в мене був паспорт грузинський. Але я від нього відмовився. Тому що для академії "Динамо" мені потрібен був український паспорт, щоби я залишився у клубі.

В мене була мрія потрапити в першу команду Динамо, тому я і взяв паспорт. Але в мене не було мрії потрапити до національної збірної України. Це вже потім, по факту, коли роки йшли, мене викликали у молодіжні збірні України, бо я виділявся. Мені доводилося грати за ці збірні.

Я не кажу, що я цього не хотів. Я хотів допомогти, бо вважав себе якоюсь частиною українцем. Але зараз приїхав з грузинським паспортом, бо така мрія — зіграти за збірну Грузії. Якщо хтось каже, що мене не викликали у збірну України і я змінив паспорт, то це не так", - сказав Цітаішвілі.