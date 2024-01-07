Хаві: Жирона та Реал на видатному рівні

Барселона повинна покращити свої результати у другій половині сезону.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Нам потрібно додавати та не думати про цифри у таблиці. Треба йти вперед крок за кроком. До того ж, попереду у нас новий турнір (Суперкубок Іспанії ред.).

Треба йти від гри до гри. Повторювати такі матчі, як з Атлетико. Останні хвилини проти Реала. Та гра надає нам рішучості та впевненості.

Минулого сезону ми були чудові. Цього сезону перша половина була не така погана, але Жирона та Реал виступають на видатному рівні", — сказав Хаві.