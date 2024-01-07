Гвардіола: Кубок Англії дуже важливий для Манчестер Сіті

Манчестер Сіті серйозно ставиться до матчів Кубка Англії.

Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Ми ретельно готувалися до гри з Гаддерсфілдом, тому що це Кубок Англії, він на це заслуговує. Ми можемо вигравати чи програвати, але велич у сталості, і хлопці доводять це протягом багатьох років.

Мова, звісно, ​​про повагу. Не можна виграти Кубок ліги чотири рази поспіль, якщо не ставитись серйозно до кожної гри, це неможливо. Жодна команда не досягала цього, чотири поспіль перемоги у Кубку ліги в сучасному футболі проти неймовірних суперників означають, що ми весь час були у грі. Те саме і в Кубку Англії, це дійсно дуже важливо для нас", — заявив Гвардіола.