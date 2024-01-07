Гвардіола: Кубок Англії дуже важливий для Манчестер Сіті

Джерело - football.ua.
Манчестер Сіті серйозно ставиться до матчів Кубка Англії.
Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.
"Ми ретельно готувалися до гри з Гаддерсфілдом, тому що це Кубок Англії, він на це заслуговує. Ми можемо вигравати чи програвати, але велич у сталості, і хлопці доводять це протягом багатьох років.
Мова, звісно, про повагу. Не можна виграти Кубок ліги чотири рази поспіль, якщо не ставитись серйозно до кожної гри, це неможливо. Жодна команда не досягала цього, чотири поспіль перемоги у Кубку ліги в сучасному футболі проти неймовірних суперників означають, що ми весь час були у грі. Те саме і в Кубку Англії, це дійсно дуже важливо для нас", — заявив Гвардіола.
Матч між Манчестер Сіті та Гаддерсфілдом відбудеться сьогодні о 16:00.
Нагадаємо, Манчестер Сіті підписав півзахисника Рівер Плейт.