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Гвардіола: Кубок Англії дуже важливий для Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола прокоментував матч проти Гаддерсфілда
Сьогодні 12:12 261 0
Гвардіола: Кубок Англії дуже важливий для Манчестер Сіті
Фото - Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - football.ua.

Манчестер Сіті серйозно ставиться до матчів Кубка Англії.

Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Ми ретельно готувалися до гри з Гаддерсфілдом, тому що це Кубок Англії, він на це заслуговує. Ми можемо вигравати чи програвати, але велич у сталості, і хлопці доводять це протягом багатьох років.

Мова, звісно, ​​про повагу. Не можна виграти Кубок ліги чотири рази поспіль, якщо не ставитись серйозно до кожної гри, це неможливо. Жодна команда не досягала цього, чотири поспіль перемоги у Кубку ліги в сучасному футболі проти неймовірних суперників означають, що ми весь час були у грі. Те саме і в Кубку Англії, це дійсно дуже важливо для нас", — заявив Гвардіола.

Матч між Манчестер Сіті та Гаддерсфілдом відбудеться сьогодні о 16:00.

Нагадаємо, Манчестер Сіті підписав півзахисника Рівер Плейт.

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