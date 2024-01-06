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Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції

У серії пенальті сильнішими виявилися жирондинці
Сьогодні 22:04 90 0
Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції
#Бордо, #Кубок Франції, #Данило Ігнатенко, #Саннуа

Джерело - Чемпіон.

Бордо в серії пенальті здобуло перемогу над Саннуа в межах 1/32 фіналу Кубка Франції.

Основний час завершився з рахунком 1:1, у серії пенальті сильнішими виявилися жирондинці.

Кубок Франції
1/32 фіналу, 6 січня

Саннуа - Бордо 1:1 (1:0)
2:4 по пенальті

Голи: 1:0 - 17 Бараджі, 1:1 - 66 Ігнатенко

Українець Данило Ігнатенко зрівняв рахунок у матчі і реалізував свій удар у серії післяматчевих пенальті.

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