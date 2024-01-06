Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції

Джерело - Чемпіон.
Бордо в серії пенальті здобуло перемогу над Саннуа в межах 1/32 фіналу Кубка Франції.
Основний час завершився з рахунком 1:1, у серії пенальті сильнішими виявилися жирондинці.
Кубок Франції
1/32 фіналу, 6 січня
Саннуа - Бордо 1:1 (1:0)
2:4 по пенальті
Голи: 1:0 - 17 Бараджі, 1:1 - 66 Ігнатенко
Українець Данило Ігнатенко зрівняв рахунок у матчі і реалізував свій удар у серії післяматчевих пенальті.
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