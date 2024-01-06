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Перес хоче підписати воротаря Лас-Пальмаса Вальєса

Сьогодні 17:35 104 0
Перес хоче підписати воротаря Лас-Пальмаса Вальєса

Президент Реала Флорентіно Перес визначився з тим, хто має стати наступником Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги в ролі дублера Тібо Куртуа.

Про це повідомляє Rea Madrid Exclusivo.

Перес залишився під враженням від гри, яку демонструє воротар Лас-Пальмаса Альваро Вальєс, особливо у крайньому матчі проти Барселони (1:2). Загалом цього сезону він провів 19 матчів, у яких пропустив лиши 17 голів.

Президент Реала хоче підписати Альваро вже по завершенню поточного сезону, коли закінчиться контракт гравця з Лас-Пальмасом.

Таким чином Перес розраховує отримати нового дублера для Куртуа, а Андрія Луніна продати за хороші гроші. Викуп Кепи у плани Флорентіно не входить.

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