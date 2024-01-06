Інтер здолав Верону, Фіорентина поступилася Сассуоло: результати матчів 19 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 січня, у 19-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
19 тур, 6 січня
Верона - Інтер 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Мартінес, 1:1 - 74 Анрі, 2:1 - 90+4 Фраттезі
Фрозіноне - Монца 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 18 Мота, 0:2 - 45 Карбоні, 0:3 - 55 автогол Суле, 1:3 - 56 Харруї, 2:3 - Суле (пен)
Лечче - Кальярі 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Жандре, 1:1 - 68 Орістаніо
Сассуоло - Фіорентина 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 9 Пінамонті
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!