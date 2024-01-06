Челсі готовий продати взимку одного із конкурентів Мудрика

Челсі готовий попрощатися у поточне трансферне вікно відразу з трьома футболістами, одним з яких є Іан Матсен.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нідерландець входить до списку бажань Боруссії Дортмунд. Також у цьому листі перебуває і Джейдон Санчо з Манчестер Юнайтед.

Однак якщо пенсіонери не зможуть домовитися з джмелями, то будуть розглядатися будь-які інші варіанти для продажу футболіста взимку.

Матсен - номінально лівий захисник. Однак наставник лондонців Маурісіо Почеттіно використовує його на фланзі атаки. У поточному сезоні він зіграв у 15 матчах (378 хвилин).

Іан перебуває у структурі Челсі з 2018 року. Тоді він перейшов з ПСВ за 110 тисяч євро. Його поточна вартість згідно з даними аналітичного порталу Transfermarkt дорівнює 20 мільйонам євро.

Додамо, що Романо також повідомляв про бажання Челсі продати у січні Трево Чалобу та Давіда Датро Фофану. Останнього можуть відкликати з оренди з Уніону для того, щоб відпустити його на повноцінній основі.

Раніше повідомлялося, що Довбик входить у список інтересів Челсі.