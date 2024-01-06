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Помер єдиний в історії чотириразовий чемпіон світу

Сьогодні 11:40 573 0
Помер єдиний в історії чотириразовий чемпіон світу
Фото Getty Images

Джерело - isport.ua.

Вранці, 6 січня, стало відомо, що пішов із життя легендарний хавбек і тренер збірної Бразилії Маріо Загалло, більш відомий, як Лобо.

"Із глибоким сумом повідомляємо вам про смерть нашого вічного чотириразового чемпіона світу Маріо Хорхе Лобо Загалло. Відданого батька, люблячого дідуся, турботливого тестя, вірного друга, професіонала і чудової людини.

Великий кумир, патріот своєї країни, який залишив нам у спадок великі досягнення. CBF і бразильський футбол оплакують смерть однієї з його найбільших легенд, Маріо Загалло.

CBF висловлює свою солідарність з його сім'єю і вболівальниками в цей час скорботи з приводу відходу футбольного кумира нашої країни", - йдеться в офіційному повідомленні CBF.

Загалло виступав за Ботафого і Фламенго, а також за збірну Бразилії. У складі національної команди футболіст вигравав ЧС у 1958 і 1962 роках. А пізніше, вже як тренер, у 1970 і 1994 роках повторив це досягнення і став єдиним в історії чотириразовим чемпіоном світу.

Маріо Загалло було 92 роки.

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