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З клубу Малиновського можуть зняти очки за податкові порушення

Подібне порушення Дженоа вже вчинила роком раніше
Сьогодні 09:40 272 0
З клубу Малиновського можуть зняти очки за податкові порушення
#Дженоа, #Руслан Малиновський

Джерело - sport.ua.

Дженоа, в якому грає Руслан Малиновський, може отримати штраф у вигляді зняття очок у турнірній таблиці нинішнього сезону Серії А.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Річ у тім, що клуб запізнився на кілька днів із поданням документів про виплату прибуткового податку. Порушення датоване листопадом 2023 року, Прокуратура Федерації футболу Італії вже відкрила розслідування.

Регламент ФФІ свідчить, що за такі порушення клубу загрожує зняття щонайменше двох очок і грошовий штраф.

Зазначимо, що подібне порушення Дженоа вже вчинила роком раніше. Тоді клуб, який на той момент ще виступав у Серії В, отримав штраф у вигляді зняття одного очка, а генеральний директор "Дженоа" Андрес Бласкес заплатив штраф у 6000 євро.

Нагадаємо, що у матчі 19-го туру чемпіонату Італії Дженоа зіграв внічию з Болоньєю (1:1). 

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