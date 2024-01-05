Головне
Довбик - найкращий гравець місяця в Ла-Лізі
Сьогодні 19:14 385
Брезаз-Буше виграла спринт у Обергофі, Меркушина - 27
Сьогодні 16:54 502
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 13:25 20763
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 12:45 26618 1
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді
Сьогодні 12:08 1510
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 10:19 52941
Збірна Швеції зіграє з США у фіналі турніру: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20
Сьогодні 09:00 498
Евертон з Миколенком зіграв унічию з Крістал Пелес у 1/32 Кубка Англії
Вчора 23:56 703
Шахтар близький до підписання півзахисника Палмейрас Кевіна
Вчора 22:52 621
Запорізька міська рада зменшила фінансування Металурга
Вчора 21:05 668
Прямі трансляції

Довбик: Дякую вболівальникам Жирони за підтримку

Українець подякував уболівальникам Жирони за підтримку
Сьогодні 21:19 171 0
Довбик: Дякую вболівальникам Жирони за підтримку
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Форвард Жирони Артем Довбик подякував фанатам команди за підтримку у голосуванні за звання найкращого гравця місяця у Ла-Лізі.

Про це українець розповів у соцмережах клубу.

"Привіт, уболівальники Жирони. Дякую вам за підтримку. Я дуже радий отримати цей приз. Ми продовжуємо разом", - сказав Довбик.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19034
Збірна Швеції переграла Чехію: результати півфінальних матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Швеції переграла Чехію: результати півфінальних матчів чемпіонату світу U-20 1429
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 20763
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26618 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52941
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді 1510
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 117795 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32899
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150002
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88977 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91916
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30820