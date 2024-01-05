Довбик: Дякую вболівальникам Жирони за підтримку

Українець подякував уболівальникам Жирони за підтримку

Джерело - Чемпіон.

Форвард Жирони Артем Довбик подякував фанатам команди за підтримку у голосуванні за звання найкращого гравця місяця у Ла-Лізі.

Про це українець розповів у соцмережах клубу.

"Привіт, уболівальники Жирони. Дякую вам за підтримку. Я дуже радий отримати цей приз. Ми продовжуємо разом", - сказав Довбик.

🌟 Artem Dovbyk is December’s 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇 in #LALIGAEASPORTS. pic.twitter.com/e9oPYuPDfy — Girona FC (@GironaFC_Engl) January 5, 2024

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!