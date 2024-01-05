Суонсі Кухаревича призначив нового головного тренера клубу

Джерело - Чемпіон.
Люк Вільямс став новим головним тренером Свонсі, за який грає українець Микола Кухаревич.
Про це повідомляє пресслужба "лебедів".
Контракт з ним розрахований на 3,5 роки.
Коуч буде керувати командою вже у матчі 3-го раунду Кубка Англії проти Моркема, який пройде 6 січня.
Get to know the new gaffer 🦢👇— Swansea City AFC (@SwansOfficial) January 5, 2024
Раніше Свонсі оголосив про припинення співпраці з головним тренером Майклом Даффом
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