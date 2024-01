Суонсі Кухаревича призначив нового головного тренера клубу

Люк Вільямс став новим головним тренером Свонсі, за який грає українець Микола Кухаревич.

Про це повідомляє пресслужба "лебедів".

Контракт з ним розрахований на 3,5 роки.

Коуч буде керувати командою вже у матчі 3-го раунду Кубка Англії проти Моркема, який пройде 6 січня.

