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Удінезе підписав захисника з Аргентини Джаннетті

Контракт розрахований до 30 червня 2026 року
Сьогодні 20:21 195 0
Удінезе підписав захисника з Аргентини Джаннетті
#Удінезе

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Велес Сарсфілда Лаутаро Джаннетті перейшов в Удінезе.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований до 30 червня 2026 року.

  Удінезе - Болонья 3:0: огляд матчу Серії А

30-річний футболіст має громадянство Аргентини та Італії.

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