Удінезе підписав захисника з Аргентини Джаннетті

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Велес Сарсфілда Лаутаро Джаннетті перейшов в Удінезе.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт розрахований до 30 червня 2026 року.
Удінезе - Болонья 3:0: огляд матчу Серії А
30-річний футболіст має громадянство Аргентини та Італії.
Bienvenido, Lautaro 🙌— Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 5, 2024
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #WePlayForU #Giannetti pic.twitter.com/ZcsAgtcJ3a
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