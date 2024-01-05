Брайтон зробив Бока Хуніорс пропозицію щодо латераля Барко

Сума запиту становить 10 мільйонів доларів

Джерело - Чемпіон.

Брайтон зробив пропозицію щодо трансферу латераля Бока Хуніорс Валентіна Барко.

Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

Сума запиту становить 10 мільйонів доларів, вона відповідає клаусулі.

Вест Гем - Брайтон 0:0: огляд матчу

Також аргентинський клуб може отримати 10% з наступного продажу 19-річного футболіста.

🚨#Brighton hizo una oferta formal por Valentín Barco, defensor de #Boca.

*️⃣La oferta es por la cláusula de salida, de u$s 10.000.000, y le dejan el 10% del pase. El "Colo" acaba contrato a fin de año y por ahora no hay acuerdo para su renovación. pic.twitter.com/QLHS0GpqlK — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 5, 2024

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