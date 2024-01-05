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Брайтон зробив Бока Хуніорс пропозицію щодо латераля Барко

Сума запиту становить 10 мільйонів доларів
Сьогодні 17:37 146 0
Брайтон зробив Бока Хуніорс пропозицію щодо латераля Барко
#Бока Хуніорс, #Брайтон, #Валентін Барко

Джерело - Чемпіон.

Брайтон зробив пропозицію щодо трансферу латераля Бока Хуніорс Валентіна Барко.

Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

Сума запиту становить 10 мільйонів доларів, вона відповідає клаусулі.

  Вест Гем - Брайтон 0:0: огляд матчу

Також аргентинський клуб може отримати 10% з наступного продажу 19-річного футболіста.

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