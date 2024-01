Почеттіно: Я не можу гарантувати, що сам буду в Челсі завтра

Майбутнє півзахисника Челсі Конора Галлахера в команді не визначене.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

Актуально: Челсі підписав спонсорську угоду з криптобіржею, яка пов’язана з Росією

Mauricio Pochettino on Conor Gallagher being here after January window:



"Look, I cannot guarantee that I will be here tomorrow. It's between the club and player. Only the player or club can guarantee. He can say yes because my contract allows me to be here..."