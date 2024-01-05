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Почеттіно: Я не можу гарантувати, що сам буду в Челсі завтра

Сьогодні 16:22 218 0
Почеттіно: Я не можу гарантувати, що сам буду в Челсі завтра
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно, #Конор Галлахер

Джерело - Чемпіон.

Майбутнє півзахисника Челсі Конора Галлахера в команді не визначене.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Не робитиму багато замін у складі. Можливо, 1-2. Ми оцінюємо цю гру як матч в АПЛ. 20 гравців на лаві запасних – це забагато. Цим легко керувати, але це забагато, бо є тільки 5 замін. Лавіа досі відновлюється. Не знаємо, коли він знову буде доступний. Проти Крістал Пелас у нього виникла м’язова проблема. Нкунку також.

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Він має бути у заявці, але не вийде в старті. З ним треба бути обережним. Трансфер Галлахера? Дивіться, я не можу гарантувати, що сам буду тут завтра. Це справа клубу та гравця, тільки вони можуть це гарантувати", – сказав Почеттіно.

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