Почеттіно: Я не можу гарантувати, що сам буду в Челсі завтра

Джерело - Чемпіон.
Майбутнє півзахисника Челсі Конора Галлахера в команді не визначене.
Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.
"Не робитиму багато замін у складі. Можливо, 1-2. Ми оцінюємо цю гру як матч в АПЛ. 20 гравців на лаві запасних – це забагато. Цим легко керувати, але це забагато, бо є тільки 5 замін. Лавіа досі відновлюється. Не знаємо, коли він знову буде доступний. Проти Крістал Пелас у нього виникла м’язова проблема. Нкунку також.
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Він має бути у заявці, але не вийде в старті. З ним треба бути обережним. Трансфер Галлахера? Дивіться, я не можу гарантувати, що сам буду тут завтра. Це справа клубу та гравця, тільки вони можуть це гарантувати", – сказав Почеттіно.
Mauricio Pochettino on Conor Gallagher being here after January window:— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) January 5, 2024
"Look, I cannot guarantee that I will be here tomorrow. It's between the club and player. Only the player or club can guarantee. He can say yes because my contract allows me to be here..."
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