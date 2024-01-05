Василенко покинув Оболонь

Джерело - obolon.ua.
Нападник Оболоні Станіслав Василенко залишив київську команду.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін.
Василенко приєднався до "пивоварів" влітку 2020 року. У футболці "біло-зелених" нападник провів 7 матчів у Першій лізі.
Першу частину цього сезону Станіслав Василенко провів у Поділлі, виступаючи за першолігову команду на правах оренди. В 19 матчах кампанії на його рахунку 3 забиті м'ячі та 1 гольова передача.
Раніше повідомлялося, що Нич зацікавив Оболонь.