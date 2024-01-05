Василенко покинув Оболонь

22-річний футболіст став вільним агентом

Нападник Оболоні Станіслав Василенко залишив київську команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін.

Василенко приєднався до "пивоварів" влітку 2020 року. У футболці "біло-зелених" нападник провів 7 матчів у Першій лізі.

Першу частину цього сезону Станіслав Василенко провів у Поділлі, виступаючи за першолігову команду на правах оренди. В 19 матчах кампанії на його рахунку 3 забиті м'ячі та 1 гольова передача.

Раніше повідомлялося, що Нич зацікавив Оболонь.