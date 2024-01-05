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Василенко покинув Оболонь

22-річний футболіст став вільним агентом
Сьогодні 09:10 268 0
Василенко покинув Оболонь
#Оболонь

Джерело - obolon.ua.

Нападник Оболоні Станіслав Василенко залишив київську команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін.

Василенко приєднався до "пивоварів" влітку 2020 року. У футболці "біло-зелених" нападник провів 7 матчів у Першій лізі.

Першу частину цього сезону Станіслав Василенко провів у Поділлі, виступаючи за першолігову команду на правах оренди. В 19 матчах кампанії на його рахунку 3 забиті м'ячі та 1 гольова передача. 

Раніше повідомлялося, що Нич зацікавив Оболонь.

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