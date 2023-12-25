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Оболонь цікавиться двома нападниками

Пивовари хочуть підсилити гру в атаці
Сьогодні 13:55 159 0
Оболонь цікавиться двома нападниками
#Оболонь

Джерело - UA-футбол.

Київська Оболонь для підсилення атаки у шорт-листі має двох гравців із досвідом виступів в УПЛ.

Про це повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

Це 24-річний нападник ЛНЗ Назарій Нич і 28-річний ексфорвард Минаю Олег Вишневський. В активі Нича 4 матчі в сезоні за черкаський клуб. Вишневський відіграв 12 поєдинків за закарпатців.

Контракт Назарія в Черкасах спливає через півроку. Вишневський нещодавно залишив Минай і тепер є вільним агентом.

Нагадаємо, що за підсумками осінньої частини сезону Оболонь перебуває на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 14 очок.

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