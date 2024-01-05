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Збірна Чехії призначила нового головного тренера

На тренерському містку збірної 60-річний фахівець змінив Ярослава Шилгави.
Сьогодні 08:24 255 0
Збірна Чехії призначила нового головного тренера
#Гашек

Джерело - Чемпіон.

Іван Гашек став новим головним тренером збірної Чехії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Фахівець підписав угоду до 30 листопада 2025 року, коли закінчиться відбірковий цикл ЧС-2026. Договір може бути продовжений, якщо збірна зможе вийти до фінального раунду чемпіонату світу.

Його асистентами стали – 34-річний Ярослав Кестль та 46-річний Ярослав Весели.

Восени збірна Чехії вийшли до фінального раунду Євро-2024, яке пройде влітку у Німеччині.

Гашек раніше вже працював зі збірною Чехії у 2009 році. Також, очолював національні збірні Габона (2005), Чехії (2009) та Лівану (2021–2022), а також клуби: Спарта (Прага), Страсбург (Франція), Віссел Кобе (Японія), Аль-Васл (ОАЕ), Сент-Етьєн (Франція), Аль-Ахлі (ОАЕ), Аль-Хіляль (Саудівська Аравія), Катар СК (Катар), Аль-Фуджайра (ОАЕ), Емірейтс (ОАЕ).

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