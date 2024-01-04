Ювентус розгромив Салернітану та вийшов у 1/4 Кубка Італії

Туринці вийшли до наступного етапу змагань

Джерело - Чемпіон.

Ювентус здобув розгромну перемогу над Салернітаною в межах 1/8 фіналу Кубка Італії.

Матч завершився з рахунком 6:1 на користь туринців.

Кубок Італії

1/8 фіналу, 4 січня

Ювентус - Салернітана 6:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 1 Іквуемесі, 1:1 - 12 Міретті, 2:1 - 35 Камб'ясо, 3:1 - 54 Ругані, 4:1 - 76 автогол Бронн, 5:1 - 88 Їлдіз, 6:1 - 90+1 Веа

Раніше Рома вирвала перемогу в Кремонезе, Аталанта розібралася із Сассуоло в межах Кубка Італії.

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