Ворскла ухвалила рішення про призначення нового головного тренера після відходу Віктора Скрипника.

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар Сергій Долганський очолить полтавську Ворсклу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб розглядав лише 2 кандидатури: Олександра Хацкевича та Сергія Долганського. Після консультації з президентом клубу Костянтином Жеваго керівництво зробило вибір на користь другого претендента на посаду.

Сергій Долганський очолюватиме Ворсклу як мінімум до завершення сезону 2023/24. Раніше він працював тренером воротарів у полтавській команді.

Раніше Скрипник та Ворскла розірвали контракт.