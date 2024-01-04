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Ворскла призначила нового головного тренера - ЗМІ

Ворскла ухвалила рішення про призначення нового головного тренера після відходу Віктора Скрипника.
Сьогодні 15:40 72 0
Ворскла призначила нового головного тренера - ЗМІ
#Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар Сергій Долганський очолить полтавську Ворсклу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб розглядав лише 2 кандидатури: Олександра Хацкевича та Сергія Долганського. Після консультації з президентом клубу Костянтином Жеваго керівництво зробило вибір на користь другого претендента на посаду.

Сергій Долганський очолюватиме Ворсклу як мінімум до завершення сезону 2023/24. Раніше він працював тренером воротарів у полтавській команді.

Раніше Скрипник та Ворскла розірвали контракт.

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