Джерело - Чемпіон.
Колишній воротар Сергій Долганський очолить полтавську Ворсклу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Клуб розглядав лише 2 кандидатури: Олександра Хацкевича та Сергія Долганського. Після консультації з президентом клубу Костянтином Жеваго керівництво зробило вибір на користь другого претендента на посаду.
Сергій Долганський очолюватиме Ворсклу як мінімум до завершення сезону 2023/24. Раніше він працював тренером воротарів у полтавській команді.
Раніше Скрипник та Ворскла розірвали контракт.