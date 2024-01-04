Мілевський назвав найбільші преміальні у карʼєрі

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський отримав 150 тис доларів преміальних за ЧС-2006.

Про це розповів сам футболіст.

"Найбільші преміальні у карʼєрі? Після ЧС-2006. 150 тисяч доларів.

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Не 50, а 150 тисяч доларів мені дали за чемпіонат світу. А хлопці, хто грав усі матчі в основному складі, там десь під лям був, напевно", - сказав Мілевський.