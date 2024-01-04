Стала відома оцінка Довбика за гру з Атлетико

Український нападник відіграв 67 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Жирона у матчі 19 туру Ла-Ліги вдома обіграла Атлетико (4:3).

Український форвард господарів поля Артем Довбик отримав від порталу SofaScore оцінку 7.1

Артем вийшов на гру у стартовому складі та провів на полі 67 хвилин. На його рахунку 1 асист.

Також, українець награв на 0,58 xG, 1 раз пробив у площину воріт та один раз повз ціль, здійснив 64% точних передач (7/11), 1 раз успішно пішов у дриблінг, віддав 2 ключові паси, виграв 3/4 єдиноборств, сфолив 1 раз та 8 разів втратив мʼяч.