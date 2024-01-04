Сімеоне: Жирона буде у Лізі чемпіонів

Жирона показала чудову гру проти Атлетико у рамках 19 туру Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Дієго Сімеоне.

"Я завжди дивлюся на позитивну сторону: ми почали не дуже добре, вони перевершували нас протягом 30 хвилин, але коли ми атакували, ми забивали голи, виникала небезпека, ми зуміли зрівняти рахунок та провели чудовий другий тайм.

Ми доклали величезних зусиль. Я бачив, що гравці дуже втомились. Остання атака, мета Жирони забити... Залишається лише привітати їх.

Ми не були достатньо сильні у захисті, щоб вирішити деякі моменти, які завершувалися голом.

Відставання від лідерів? Я не дивлюся далі кубкової гри.

Я побачив величезні зусилля. Робота протягом другого тайму була дуже позитивною. Поразка – це погано, але ми програли супернику, який буде у Лізі Чемпіонів. Ми не були такими наполегливими, як вони, і вітаємо нашого суперника, бо це була чудова гра", – заявив Сімеоне.