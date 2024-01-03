Реал із Луніним здолав Мальорку, Гранада переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3-го січня, відбулося 3 матчі у межах 19-го туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 3 січня

Гранада - Кадіс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Узуні, 2:0 - 70 Сарагоса

Реал Мадрид - Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 78 Рюдігер

Українець Андрій Лунін відіграв увесь матч і отримав жовту картку.

Сельта Віго - Бетіс 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Руїбаль, 1:1 - 16 Аспас (пен), 2:1 - 90+6 Сведберг

Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:30 Жирона - Атлетико

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