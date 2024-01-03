Луческу: У Динамо побудував склад на майбутнє

Екснаставник Динамо Мірча Луческу пояснив своє рішення покинути київський клуб.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Я хотів залишитися там до кінця, але атмосфера у Києві стала дуже важкою. Зараз росіяни знову бомблять столицю та інші українські місця, ситуація стає дедалі важчою. Я пробув у цих умовах три роки та побудував у Динамо команду, яка є наймолодшою у світі з гравцями з академії.

У Німеччині опублікували статистику, згідно з якою цього сезону футболісти академії грають у середньому по 83 хвилини за Динамо. У Ренна, який другий у рейтингу, показник становить 62.

Я побудував склад на майбутнє. Однак Динамо грає без глядачів, завжди далеко від дому, щоразу доводиться долати величезні відстані. Головне – вижити, а футбол, повірте, дуже допомагає під час війни, навіть якщо ти граєш далеко", – розповів Луческу.