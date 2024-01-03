Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Аталанти

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед розглядає трансфер центрального півзахисника Аталанти Едерсона.
Про це повідомляє Goal.
Англійський клуб ще не розпочав переговори по 24-річному бразильцю, але розглядає можливість надіслати пропозицію під час зимового трансферного вікна.
МЮ зараз збирає інформацію про футболіста, але найближчими днями ситуація може просунутися.
Бергамаски влітку 2022 року купили хавбека у Салернітани за 15 мільйонів євро, зараз вони проситимуть за нього вищу суму.
Контракт гравця розрахований до 30 червня 2026 року.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може повернути Санчо в Боруссію Дортмунд.