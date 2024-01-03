Головне
Костюк програла Касаткіній в другому колі турніру в Брісбені
Сьогодні 07:53 358
Світоліна - Радукану: прогноз букмекерів на матч 2-го кола ASB Classic WTA 250
Сьогодні 09:45 99
Калініна поступилась у другому колі турніру WTA в Брісбені
Сьогодні 09:44 53
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 09:00 20941
Світоліна й Радукану зіграють в Окленді 4 січня на центральному корті
Сьогодні 08:50 221
Валенсія з голом Яремчука переграла Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:11 979
Костюк зіграє проти росіянки Касаткіної в другому колі турніру в Брісбені
Сьогодні 05:54 768
Мілан розгромив Кальярі і вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії
Сьогодні 00:01 418
Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі
Вчора 23:02 1163
Лейпциг зробив Шахтарю пропозицію щодо Судакова
Вчора 21:21 655
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Аталанти

Сьогодні 08:45 183 0
Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Аталанти
Фото - Getty Images
#Аталанта, #Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед розглядає трансфер центрального півзахисника Аталанти Едерсона.

Про це повідомляє Goal.

Англійський клуб ще не розпочав переговори по 24-річному бразильцю, але розглядає можливість надіслати пропозицію під час зимового трансферного вікна.

МЮ зараз збирає інформацію про футболіста, але найближчими днями ситуація може просунутися.

Бергамаски влітку 2022 року купили хавбека у Салернітани за 15 мільйонів євро, зараз вони проситимуть за нього вищу суму.

Контракт гравця розрахований до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може повернути Санчо в Боруссію Дортмунд.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20941
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ "95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ 8254
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді 2152
Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 3313
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 25003
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16340
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62325 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 355732 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17328 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 66925
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26282 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33892