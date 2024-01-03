Омонія з асистом Безуса перемогла АЕЛ

Українець вийшов у стартовому складі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру чемпіонату Кіпру Омомнія вдома обіграла АЕЛ.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Український футболіст Омонії Роман Безус вийшов у стартовому складі та взяв участь у першому забитому м'ячі. Безус виконуючи штрафний удар, 33-річний українець асистував Іоаннісу Кусулосу, який відкрив рахунок.

Українець провів 69 хвилин на полі та був замінений.

Чемпіонат Кіпру

17-й тур, 02 січня

Омонія – АЕЛ 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Кусулос, 2:0 -- 39 Лоїзу, 3:0 - 47Лоїзу, 3:1 - 89 Медоєвич