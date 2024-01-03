Валенсія з голом Яремчука переграла Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 19-го туру іспанської Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 19-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 2 січня

Хетафе - Райо Вальєкано 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Камельйо, 0:2 - 47 Камельйо

Реал Сосьєдад - Алавес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Ріоха (пен), 1:1 - 90+6 Субіменді

Валенсія - Вільярреал 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Яремчук, 2:0 - 27 Пепелу (пен), 3:0 - 57 Пепелу (пен), 3:1 - 73 Морнеко

Український нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та відзначився голом на 4-й хвилині гри. Українця замінили на 70-й хвилині.

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