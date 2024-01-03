Головне
Костюк програла Касаткіній в другому колі турніру в Брісбені
Сьогодні 07:53 358
Світоліна - Радукану: прогноз букмекерів на матч 2-го кола ASB Classic WTA 250
Сьогодні 09:45 97
Калініна поступилась у другому колі турніру WTA в Брісбені
Сьогодні 09:44 52
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 09:00 20936
Світоліна й Радукану зіграють в Окленді 4 січня на центральному корті
Сьогодні 08:50 221
Валенсія з голом Яремчука переграла Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:11 979
Костюк зіграє проти росіянки Касаткіної в другому колі турніру в Брісбені
Сьогодні 05:54 768
Мілан розгромив Кальярі і вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії
Сьогодні 00:01 418
Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі
Вчора 23:02 1163
Лейпциг зробив Шахтарю пропозицію щодо Судакова
Вчора 21:21 655
Прямі трансляції

Валенсія з голом Яремчука переграла Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 19-го туру іспанської Ла-Ліги
Сьогодні 08:11 979 0
Валенсія з голом Яремчука переграла Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Алавес, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Райо Вальєкано, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 19-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
19 тур, 2 січня

Хетафе - Райо Вальєкано 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Камельйо, 0:2 - 47 Камельйо

Реал Сосьєдад - Алавес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Ріоха (пен), 1:1 - 90+6 Субіменді

Валенсія - Вільярреал 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Яремчук, 2:0 - 27 Пепелу (пен), 3:0 - 57 Пепелу (пен), 3:1 - 73 Морнеко

Український нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та відзначився голом на 4-й хвилині гри. Українця замінили на 70-й хвилині.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16340
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20936
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ "95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ 8252
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 25001
Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 3310
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді 2151
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 149810
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21716 7
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15045 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 355732 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 124672
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20936