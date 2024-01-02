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Мічел: Ми подумаємо, чи слід Циганкову грати з Атлетико

Сьогодні 17:03 163 0
Мічел: Ми подумаємо, чи слід Циганкову грати з Атлетико

Вінгер Жирони Віктор Циганков може пропустити матч 19-го туру Ла-Ліги з Атлетико, який відбудеться завтра, 3 січня.

Про це розповів головний тренер команди Мічел Санчес.

"У нас є Циганков і Янхель, у яких завтра тренування, і ми подумаємо, чи слід їм грати. Ще занадто рано говорити, але ми можемо подумати, що це добре, що вони в грі. Борха Гарсія все ще травмований.

Я сподіваюся, що якщо його не буде в Кубку, то він буде проти Альмерії в Ла Лізі, а Давід Лопес вибув на більший час. Тоні Вілья, Хастін, Артеро та Джоель все ще травмовані. З рештою все добре", - сказав Санчес.

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