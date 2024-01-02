Мічел: Ми подумаємо, чи слід Циганкову грати з Атлетико

Вінгер Жирони Віктор Циганков може пропустити матч 19-го туру Ла-Ліги з Атлетико, який відбудеться завтра, 3 січня.

Про це розповів головний тренер команди Мічел Санчес.

"У нас є Циганков і Янхель, у яких завтра тренування, і ми подумаємо, чи слід їм грати. Ще занадто рано говорити, але ми можемо подумати, що це добре, що вони в грі. Борха Гарсія все ще травмований.