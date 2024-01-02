Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Сергій Мякушко покинув Колос.
Про це повідомляє пресслжба клубу.
Термін дії його контракту закінчився 31 грудня 2023 року, сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
Мякушко виступав за Колос з лютого 2022 року. Сумарно 30-річний півзахисник провів за клуб із Ковалівки 39 матчів, в яких відзначився 2 голами і 3 асистами.
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Нагадаємо, Мілько — найкращий гравець Колоса у 2023 році.
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