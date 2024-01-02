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Григорчук: Будемо боротися за єврокубки

Роман Григорчук прокоментував цілі команди
Сьогодні 15:44 202 0
Григорчук: Будемо боротися за єврокубки
#Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - ua-football.com.

Чорноморець буде боротися за потрапляння у єврокубки.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Роман Григорчук.

"На кубковий розіграш ми дивимось із розумінням того, що це є досить короткий шлях до тієї цілі, якої ми хочемо досягти – грати у єврокубках. Тож якщо виграти Кубок, то цей шанс стає реальністю. Для цього потрібно перемогти у двох матчах. Звичайно, це неабияка мотивація і величезний шанс, який ми тримаємо в голові.

Але це аж ніяк не означає, що ми відмовляємось від здобуття високих цілей і у чемпіонаті. Я вважаю, що є шанси потрапити у провідну групу команд, які отримають право представляти Україну на євроарені. Звичайно, ми будемо боротись за це на обох фронтах – як у Кубку України, так і в чемпіонаті.

Якихось пріоритетів у нас абсолютно немає. Зіграти 16 матчів до червня місяця – які тут можуть бути питання? Нічого складного", – сказав Григорчук.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець може підписати Бандуру.

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