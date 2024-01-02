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Бонуччі: Манчестер Сіті у 2016 році давав за мене 115 млн євро

Сьогодні 15:30 198 0
Бонуччі: Манчестер Сіті у 2016 році давав за мене 115 млн євро
#Леонардо Бонуччі, #Манчестер Сіті, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Італійський центральний захисник Леонардо Бонуччі свого часу міг опинитись в англійському Манчестер Сіті.

Про це розповів сам футболіст.

"У 2016 році я був дуже близьким до трансферу в Манчестер Сіті. Вони тоді запропонували Ювентусу майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів, або десь 115 млн євро, але разом з клубом ми вирішили продовжити контракт.

Потім, у 2017 році, також були переговори після того, як Ювентус виставив мене на продаж. Урешті-решт, все так і сталось — я залишив клуб, але за значно менші кошти й перейшов до Мілана.

Грати під керівництвом Гвардіоли було б для мене великим досягненням, тому що він би покращив мої здібності. Але я не можу скаржитись, тому що я виграв багато трофеїв, індивідуальних нагород і титул чемпіона Європи.

Я завжди довіряю власному серцю, тому я залишився в Ювентусі тоді", — заявив Бонуччі.

Раніше повідомлялося, що Дженоа Малиновського може підписати Бонуччі.

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