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Санчес зацікавив клуби з Саудівської Аравії, Бразилії та Туреччини

Санчес може змінити клуб
Сьогодні 14:55 226 0
Санчес зацікавив клуби з Саудівської Аравії, Бразилії та Туреччини
Фото - Getty Images
#Інтер, #Футбольні трансфери, #Алексіс Санчес

Джерело - Чемпіон.

Команди з Саудівської Аравії, Бразилії та Туреччини цікавляться нападником Інтера та збірної Чилі Алексісом Санчесом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Гравець вже отримав три пропозиції від клубів з цих країн. Сам Алексіс хоче залишитися в Інтері, але в клубі не планують продовжувати з ним контракт, який закінчується в червні 2024 року.

Цього сезону Санчес не має стабільного місця у стартовому складі Інтера. Чилійський форвард зіграв у семи матчах Серії А, результативними діями не відзначався.

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