Санчес зацікавив клуби з Саудівської Аравії, Бразилії та Туреччини

Санчес може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Команди з Саудівської Аравії, Бразилії та Туреччини цікавляться нападником Інтера та збірної Чилі Алексісом Санчесом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Гравець вже отримав три пропозиції від клубів з цих країн. Сам Алексіс хоче залишитися в Інтері, але в клубі не планують продовжувати з ним контракт, який закінчується в червні 2024 року.

Цього сезону Санчес не має стабільного місця у стартовому складі Інтера. Чилійський форвард зіграв у семи матчах Серії А, результативними діями не відзначався.