Гай: Чи вистрелив би у путіна? Я віруюча людина, а вбивати - це гріх

Колишній гравець збірної України Олексій Гай якби опинився віч-на-віч з президентом рф володимиром путіним, то не зміг би вбити його.

Про це заявив сам Гай.

"Якщо опинився б перед путіним із зарядженим пістолетом, чи вистрелив у нього? Я віруюча людина, а вбивати – це гріх. Нехай він, як людина, яка винна в загибелі сотень тисяч людей, буде спочатку покараний міжнародним судом в Гаазі, а потім і Богом. Сподіваюся, у мене такої ситуації не станеться, і я не опинюся перед Путіним із пістолетом.

А що б йому сказав? Щоб він залишив нашу країну у спокої.

Путін х###о? Слава Україні!" - заявив Гай.