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Гай: Чи вистрелив би у путіна? Я віруюча людина, а вбивати - це гріх

Ексгравець вважає себе віруючою людиною
Сьогодні 13:33 83 0
Гай: Чи вистрелив би у путіна? Я віруюча людина, а вбивати - це гріх
#Олексій Гай

Джерело - ukrfootball.ua.

Колишній гравець збірної України Олексій Гай якби опинився віч-на-віч з президентом рф володимиром путіним, то не зміг би вбити його.

Про це заявив сам Гай.

"Якщо опинився б перед путіним із зарядженим пістолетом, чи вистрелив у нього? Я віруюча людина, а вбивати – це гріх. Нехай він, як людина, яка винна в загибелі сотень тисяч людей, буде спочатку покараний міжнародним судом в Гаазі, а потім і Богом. Сподіваюся, у мене такої ситуації не станеться, і я не опинюся перед Путіним із пістолетом.

 А що б йому сказав? Щоб він залишив нашу країну у спокої.

Путін х###о? Слава Україні!" - заявив Гай.

Нагадаємо, що з 2016 до 2018 року Гай виступав у складі кубані.

Влітку 2023 року Гай міг увійти до тренерського штабу Шахтаря, але цього не сталося.

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