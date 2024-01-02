Твердохліб майже визначився із клубом

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник Миная Єгор Твердохліб близький до переходу у Кривбас.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Переговори знаходяться на більш просунутій стадії у порівнянні зі спробою криворізького клубу підписати Твердохліба влітку минулого року.

На півзахисника також претендував Рух та Лехія, яка була готова заплатити 300 тисяч євро, але Минай запросив 400 тисяч.

Контракт Єгора з Минаєм чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює Твердохліба в 600 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що у Минаї зменшилася середня зарплата гравців.