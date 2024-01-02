Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл у 20 турі АПЛ

Другий тайм матчу подарував шість забитих голів

Джерело - Чемпіон.

1 січня у 20 турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль святкував домашню перемогу над Ньюкаслом.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь Ліверпуля. У складі мерсисайдців дубль оформив Салах.

Ліверпуль став одноосібним лідером (45 очок). Далі у турнірній таблиці йдуть Астон Вілла (42), Ман Сіті (40), Арсенал (40), Тоттенхем (39).

Чемпіонат Англії - АПЛ

20 тур, 1 січня

Ліверпуль - Ньюкасл 4:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Салах, 1:1 - 54 Ісак, 2:1 - 74 Джонс, 3:1 - 78 Гакпо, 3:2 - 81 Ботман, 4:2 - 86 Салах (пен)

Напередодні Арсенал без Зінченка поступився Фулгему у 20 турі АПЛ.