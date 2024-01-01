Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Вчора 14:55 422
2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді
Вчора 22:30 595
Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ
Вчора 15:55 441
З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд
Вчора 15:42 1187
Ястремська програла Севілл на старті турніру у Брісбені
Вчора 15:12 349
Брайтон зацікавлений у придбанні Судакова
Вчора 13:54 464
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі
Вчора 11:09 2063
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею
Вчора 08:24 1468
Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії
Вчора 08:08 524
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
31.12.2023 17:55 34410 2
Прямі трансляції

Єзерський увійшов до тренерського штабу Карпат

47-річний фахівець відповідатиме за організацію гри львів'ян в обороні
Вчора 23:10 222 0
Єзерський увійшов до тренерського штабу Карпат
#Карпати, #Володимир Єзерський

Джерело - ФК Карпати.

Відомий у минулому футболіст, а нині тренер, Володимир Єзерський приєднався до львівських Карпат. 

Про це повідомляє пресслужба Карпат.

47-річний наставник допомагатиме Мирону Маркевичу. Єзерський відповідатиме за організацію гри Карпат в обороні.

Цікаво, що у 20-річному віці Володимир Єзерський дебютував у Вищій лізі у складі Карпат під керівництвом Маркевича.

У якості тренера Єзерський очолював збірні України різних вікових категорій (від U-16 до U-19). У сезоні 2014/15 він допомагав Мирону Маркевичу у тренерському штабі Дніпра, який вийшов до фіналу Ліги Європи. Донедавна Єзерський працював у тренерському штабі Руслана Ротаня в Олександрії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 3397
З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд 1187
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею 1468
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт в Обергофі Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт в Обергофі 6112
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі 2063
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13882
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332447 9
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17947 6
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 149697
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 44013 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11499
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84809