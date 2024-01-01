Єзерський увійшов до тренерського штабу Карпат

47-річний фахівець відповідатиме за організацію гри львів'ян в обороні

Джерело - ФК Карпати.

Відомий у минулому футболіст, а нині тренер, Володимир Єзерський приєднався до львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба Карпат.

47-річний наставник допомагатиме Мирону Маркевичу. Єзерський відповідатиме за організацію гри Карпат в обороні.

Цікаво, що у 20-річному віці Володимир Єзерський дебютував у Вищій лізі у складі Карпат під керівництвом Маркевича.

У якості тренера Єзерський очолював збірні України різних вікових категорій (від U-16 до U-19). У сезоні 2014/15 він допомагав Мирону Маркевичу у тренерському штабі Дніпра, який вийшов до фіналу Ліги Європи. Донедавна Єзерський працював у тренерському штабі Руслана Ротаня в Олександрії.